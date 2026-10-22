Fon soruşturmasında yeni operasyon! 31 kişi hakkında gözaltı kararı, 26 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları doğrultusunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 26 kişi gözaltına alındı. Atlas Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturmada dört şirketin paylarına ilişkin işlemler inceleniyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Niyazi Kurt canlı yayında aktardı.