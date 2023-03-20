20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi açıldı! İşte üretim aşaması

Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi açıldı! İşte üretim aşaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2023 12:21
2018'deki Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini verdi. Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. TRBOR Genel Müdürü Yaşar Taşkın, Üretim aşamasını A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte üretim aşaması
İşte üretim aşaması
HDP’nin talepleri ne olacak?
HDP'nin talepleri ne olacak?
Köy evleri için temeller atıldı!
Köy evleri için temeller atıldı!
Trump tutuklanacak mı?
Trump tutuklanacak mı?
Yardımlar bölgeye nasıl ulaştırılıyor?
Yardımlar bölgeye nasıl ulaştırılıyor?
Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Yavaş krizi kırık testinin sızıntısı
Yavaş krizi kırık testinin sızıntısı
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti bugün!
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti bugün!
O dönemde Türkiye’nin emarı çekildi
O dönemde Türkiye'nin emarı çekildi
6’lı koalisyonda kriz çıkardı!
6'lı koalisyonda kriz çıkardı!
AK Parti’de seçim mesaisi sürüyor!
AK Parti’de seçim mesaisi sürüyor!
Seçmen listeleri bugün askıya çıktı!
Seçmen listeleri bugün askıya çıktı!
Daha Fazla Video Göster