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Türkiye’nin hayalet uçağı Anka-3! Anka-3 2 saat havada kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 15:29
Güncelleme:26.03.2024 15:29
TUŞAŞ tarafından geliştirilen Anka-3 Ankara semalarında üçüncü uçuşuna imza attı. Amerika'nın hayalet uçağını andıran Anka-3 iki saat gökyüzünde kalarak 10 bin fit yüksekliğe ulaştı. İşte detaylar...
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Türkiye’nin hayalet uçağı Anka-3!
Türkiye’nin hayalet uçağı Anka-3!
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