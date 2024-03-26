Türkiye’nin hayalet uçağı Anka-3! Anka-3 2 saat havada kaldı

TUŞAŞ tarafından geliştirilen Anka-3 Ankara semalarında üçüncü uçuşuna imza attı. Amerika'nın hayalet uçağını andıran Anka-3 iki saat gökyüzünde kalarak 10 bin fit yüksekliğe ulaştı. İşte detaylar...

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