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06.11.2019
Türkiye'nin en uzun viyadüğü: Atatürk Viyadüğü
Orta Amanos Dağları'nın Gaziantep Nurdağı kesiminde bulunan Atatürk Viyadüğü, Türkiye'nin en uzun, Avrupa'nın ise 2. en büyük viyadüğü konumuna sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barındırdığı önemli özelliklerinden dolayı buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini verdi.
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