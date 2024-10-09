09 Ekim 2024, Çarşamba
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Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliyelerde son durumu A Haber’de anlattı
Lübnan'daki Türkler tahliye ediliyor. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliyelerde son durumu A Haber’de anlattı. Ulusoy, “Lübnan’daki gidişatın İsrail saldırganlığı neticesinde vahim bir boyuta gelmesi sonucunda birçok vatandaşımız Lübnan’dan devlet eliyle tahliye edilmek için talepte bulundu. Biz de bu talepleri topladık ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinatlarında bugün iki gemiyle tahliye operasyonumuzu yapıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 2 bin kadar vatandaşımızı Lübnan’dan Mersin’e göndermeyi planlıyoruz. Gemilerimiz Lübnan için yardım malzemeleriyle birlikte geri gelecekler. Gemilerimiz iki misyonlu amaçla hareket ediyorlar.” ifadelerini kullandı.