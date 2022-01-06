06 Ocak 2022, Perşembe
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Türkiye'nin beka projesi! Milli Muharip Uçak mühendislik merkezi törenle açılacak
Türkiye'nin havacılık sanayiindeki iddiasını artıracak Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ve Kompozit Üretim binasının da aralarında olduğu tesislerin resmi açılışı bugün yapılacak. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.