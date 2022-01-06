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Türkiye'nin beka projesi! Milli Muharip Uçak mühendislik merkezi törenle açılacak

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 13:08
Türkiye'nin havacılık sanayiindeki iddiasını artıracak Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ve Kompozit Üretim binasının da aralarında olduğu tesislerin resmi açılışı bugün yapılacak. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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