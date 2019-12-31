Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, bölgedeki son durumu A Haber'e anlattı

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının önünden toplanarak protesto gösterilerine başladı.Iraklı protestocular, sonrasında elçiliğin duvarını ateşe verdi ve büyükelçilik binasını basarak içeri girdi. Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız bölgedeki gelişmeleri anlattı. Fatih Yıldız, "Görüntülere bakıldığında büyükelçilik önündeki kalabalık artıyor. Ülkede ekim ayından itibaren gerginlik vardı. Haşdi Şabi gerginliği de üstüne gelmiş oldu. Umarım bu durum Irak'ı daha zor durumlara düşürmez." dedi. İşte Fatih Yıldız'ın bölgeden anlattıklarıyla ilgili tüm detaylar...