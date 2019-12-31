Trump'tan son dakika Bağdat açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik gösterileriyle ilgili "Irak'ta ABD Elçiliği'ne saldırıyı İran organize ediyor" dedi.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının önünden toplanarak protesto gösterilerine başladı.Iraklı protestocular, sonrasında elçiliğin duvarını ateşe verdi ve büyükelçilik binasını basarak içeri girdi.

20 KİŞİ YARALANDI

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere müdahale edilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ



ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak." dedi.

Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullandı.