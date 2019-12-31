Protestocular, ABD Büyükelçiliği önünde toplandılar!

Son dakika haberine göre; ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü. Öte yandan Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi ve Iraklı protestocular elçilik binasını basarak içeri girdi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Haşdi Şabi yanlıları, ABD'nin Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor. ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısını kınadıklarını ifade eden Haşdi Şabi yanlıları, "ABD'ye ölüm" sloganları atıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü.





Şİİ MİLİS LİDERLERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı. Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı. Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti. Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

BÖLGEDE YENİ BİR GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'ta ABD hedeflerine saldırısı ve ABD'nin buna karşılık örgütü vurması, bölgede yeni bir gerginliğe sebep oldu. İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle sıkıntı çektiğini ve bölgede kendisine yakın örgütler vasıtasıyla "diş göstermeye" çalıştığını belirten uzmanlar, ABD'nin de İran'a karşı "şakasının bulunmadığı" görüşünü dile getirdi.

AİT BİR ÜSSE SALDIRDI

Ketaib Hizbullah örgütü, geçen hafta Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırdı. Atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir ABD vatandaşı öldü, dört ABD askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralandı. Bunun üzerine, ABD Savunma Bakanlığı, örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurdu.