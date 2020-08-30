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Türkiye'den Fransa ve Yunanistan'a rest! Dışişleri Bakanlından Meis Adası ve Doğu Akdeniz yanıtı

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Giriş: 30.08.2020 23:12
Güncelleme:30.08.2020 23:22
Dışişleri Bakanlığı, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." dedi. Bakanlıktan bir jet yanıt ise Fransa'ya geldi. Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar (Fransa) ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır." ifadeleri yer aldı. Habere ilişkin tüm detayları ve son gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." denildi.

BAKANLIKTAN YUNAN TARAFININ PROVOKASYONU SONRASI YAPILAN FLAŞ AÇIKLAMA:

"Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır. Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir.

Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır.

Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır.Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır."

FRANSA'YA DA JET YANIT GELDİ

Bakanlıktan bir jet yanıt ise Fransa'ya geldi. Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar (Fransa) ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır." ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklamanın tamamı...

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, (FRANSA) yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise, bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır.

Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır. Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir "armada" göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölgedışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve işbirliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."

Son dakika: Türkiyeden Yunanistanın Meis Adasına askeri sevkiyat yapmasına sert tepki SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'IN MEİS ADASI'NA ASKERİ SEVKİYAT YAPMASINA SERT TEPKİ
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