22 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye’den dünyaya öncü bir zeka ölçeği: TUZÖ! Zeka testi geliştirilmesindeki ihtiyaç
Türkiye’den dünyaya öncü bir zeka ölçeği: TUZÖ! Zeka testi geliştirilmesindeki ihtiyaç

Türkiye’den dünyaya öncü bir zeka ölçeği: TUZÖ! Zeka testi geliştirilmesindeki ihtiyaç

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2025 09:53
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk yerli zeka testi 'Türk Ulusal Zeka Ölçeği', kamuoyuna tanıtıldı. Kısa adı "TUZÖ" olan proje, 3-22 yaş arasındaki bireylerin zihinsel beceri ve yeteneklerini belirlemek için geliştirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den dünyaya öncü bir zeka ölçeği: TUZÖ! Zeka testi geliştirilmesindeki ihtiyaç
Türkiye’den dünyaya öncü bir zeka ölçeği: TUZÖ!
Türkiye’den dünyaya öncü bir zeka ölçeği: TUZÖ!
CHP’de aday bilmecesi!
CHP’de aday bilmecesi!
43 ilde Gürz operasyonu!
43 ilde Gürz operasyonu!
Otel yangınında hayatını kaybedenler!
Otel yangınında hayatını kaybedenler!
Otel yanarken kayak yaptılar
Otel yanarken kayak yaptılar
Otelin yanmadan önceki hali!
Otelin yanmadan önceki hali!
Yangın felaketinde can kaybı 76!
Yangın felaketinde can kaybı 76!
Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem!
Çanakkale açıklarında 5,2’lik deprem!
Zafer Şahin A Haber’de: Bugün ders çıkarma günüdür
Zafer Şahin A Haber'de: Bugün ders çıkarma günüdür
İsveç’i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz
"İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz"
Bolu yangınında cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşındı
Bolu yangınında cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşındı
Yangın denetimi konusunda Tanju Özcan’ın yalanı ifşa oldu
Yangın denetimi konusunda Tanju Özcan'ın yalanı ifşa oldu
Daha Fazla Video Göster