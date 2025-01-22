Türkiye’den dünyaya öncü bir zeka ölçeği: TUZÖ! Zeka testi geliştirilmesindeki ihtiyaç

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk yerli zeka testi 'Türk Ulusal Zeka Ölçeği', kamuoyuna tanıtıldı. Kısa adı "TUZÖ" olan proje, 3-22 yaş arasındaki bireylerin zihinsel beceri ve yeteneklerini belirlemek için geliştirildi.

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