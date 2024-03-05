Türkiye’den Amerika diplomasisi! İbrahim Kalın ABD’de, Bakan Fidan ise ABD yolcusu

Türkiye, terörle mücadele ve Gazze'deki insani dramı konuşmak için Amerika'da diplomatik temaslar yürütecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amerika'ya gitti, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu hafta Amerika yolcusu.

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