Türkiye'de Omicron varyantı tespit edildi! SON DAKİKA Sağlık Bakanı Koca canlı yayında duyurdu: 6 vaka tespit edildi

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında "Omicron varyantı Türkiye'de 6 kişide tespit edildi, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de" açıklamasından bulundu. Peki tespit edilen hastaların sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de yaptığı açıklamalardan satır başları;

OMICRON TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere.

HASTANLARIN DURUMU NASIL? OMICRON VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'omikron' varyantının Türkiye'de görüldüğünü belirterek "Bunlardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar" dedi.

"BULAŞICILIĞI FAZLA AMA ETKİSİ ÖN BELİRTİLERE GÖRE DAHA AZ"

Bakan Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Türkiye'de omikron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omikron varyantına rastlandığını söyledi. Bakan Koca, "Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.