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Türkiye'de kaç kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı? Son veriler A Haber canlı yayınında açıklandı

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 16:23
Güncelleme:26.02.2021 16:27
Sağlık Bakanlığı tarafından anlık olarak duyurulan Kovid-19 aşısı verilerinde son durum ne? Türkiye'de kaç kişi aşılandı? Avrupa ve ABD'de durum nasıl? Ülkemiz aşılamada kaçıncı sırada? Tüm bu sorulara A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy canlı yayında yanıt verdi. Ulusoy, Türkiye'nin aşılama sürecine AB ülkelerinden sonra başlayıp hepsini geride bıraktığını açıkladı. Türkiye İngiltere'nin ardından Avrupa'da vatandaşlarına en fazla aşı uygulayan ikinci ülke konumunda yer alıyor. İşte Türkiye'nin Kovid-19 aşılama programında en güncel verilerin detayları...

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de uygulanan aşı dozu 10 milyon sınırına yaklaştı. Avrupa Türkiye'nin aşılama programını örnek gösteriyor. Kovid-19 aşılama verileriyle ilgili son durumu A Haber Dış Haberleri Editörü Eda Ulusoy canlı yayında paylaştı.

Türkiye'de birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 6 milyonu toplam yapılan aşı sayısı ise 8 milyonu geride bıraktı. Avrupa'da Türkiye, İngiltere'nin ardından en fazla doz aşı uygulayan ülkeler arasında 2. sırada yer alıyor. Türkiye 44 gün önce başladığı aşı uygulamasıyla Avrupa Biriliği ülkelerini geride bıraktı.

ABD ise 45 milyon doz aşı uygulayarak dünyada ilk sırada yer aldı.

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