28 Nisan 2023, Cuma
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Türkiye'de 3 milyon 300 bin konut dönüştü! Vatandaş güvenli yuvasına kavuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’de ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ parolası ile İstanbul’dan başlattığı ‘deprem dönüşümü’ hamlesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tüm Türkiye’de sürdürülüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü ile 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimi de tamamladı.