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Türkiye'de 3 milyon 300 bin konut dönüştü! Vatandaş güvenli yuvasına kavuşuyor

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Giriş: 28.04.2023 22:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012’de ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ parolası ile İstanbul’dan başlattığı ‘deprem dönüşümü’ hamlesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tüm Türkiye’de sürdürülüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü ile 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimi de tamamladı.
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Türkiye'de 3 milyon 300 bin konut dönüştü
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