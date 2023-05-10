'Türkiye Yüzyılı' için tarihi seçim: Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sayılı günler kaldı. Türkiye, 5 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na bağlı olan parti liderlerinin oy kullanacağı adresler belli oldu. İşte liderlerin oy kullanacağı iller ve okullar…

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