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'Türkiye Yüzyılı' için tarihi seçim: Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!

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Giriş: 10.05.2023 09:21
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sayılı günler kaldı. Türkiye, 5 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na bağlı olan parti liderlerinin oy kullanacağı adresler belli oldu. İşte liderlerin oy kullanacağı iller ve okullar…
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Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!
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