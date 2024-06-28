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Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri! Bakan Özhaseki: Yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz.

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 28.06.2024 11:01
Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri programında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Sıfır atık ile bugüne kadar 188 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35’e çıkardık. Proje başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldık. 498 milyon ağaç kurtardık. 2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını bin 213'e çıkardık.” dedi.
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