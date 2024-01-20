Türkiye yerel seçimlere gidiyor! Seçim süreci nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı

31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bundan sonra seçim süreci nasıl işleyecek? Hayali seçmen mükerrer seçmen olur mu? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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