Türkiye şehitlerine ağladı! Stüdyoda sessizlik: "Bu yayınlar en ağır yayınlar..."
Türkiye şehitlerine ağladı! Stüdyoda sessizlik: Bu yayınlar en ağır yayınlar...

Türkiye şehitlerine ağladı! Stüdyoda sessizlik: "Bu yayınlar en ağır yayınlar..."

Giriş: 13.11.2025 23:59
Giriş: 13.11.2025 23:59
Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Kaza sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 20 askerimiz şehit olurken naaşları Türkiye’ye getirildi. Hem Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen kahramanlarımızın son görüntüleri hem de yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun haberi stüdyoda duygusal anlar yaşatırken, Gazeteci Abdülkadir Selvi, “Bu yayınlar çok ağır yayınlar. Şimdi cenaze araçlarının içinde şehitlerimizin naaşı taşınırken o zaman şunu düşündüm: Ankara'dan hangi duygularla uğurlanmışlardı?” dedi.
