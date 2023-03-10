10 Mart 2023, Cuma
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Türkiye seçim sürecine giriyor! Seçim kararı için gözler Külliye'de
Türkiye hafta sonundan itibaren seçim havasına girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün seçim kararını imzalaması bekleniyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.