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Türkiye seçim sürecine giriyor! Seçim kararı için gözler Külliye'de

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 09:10
Türkiye hafta sonundan itibaren seçim havasına girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün seçim kararını imzalaması bekleniyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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