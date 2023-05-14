Türkiye sandık başında! Trabzon'da 2 bin 156 sandıkta 611 bin 823 seçmen oy kullanacak

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başında. Trabzon'da seçim atmosferi orada nasıl? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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