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Türkiye sandık başında! Trabzon'da 2 bin 156 sandıkta 611 bin 823 seçmen oy kullanacak

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 12:27
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başında. Trabzon'da seçim atmosferi orada nasıl? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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