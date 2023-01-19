19 Ocak 2023, Perşembe
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Türkiye referanduma mı gidiyor? Başörtüsü için anayasal güvencede masadaki ihtimaller...
TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç sürecin nasıl işleyeceğini açıklarken masadaki referandum ihtimalinin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...