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Türkiye referanduma mı gidiyor? Başörtüsü için anayasal güvencede masadaki ihtimaller...

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Giriş: 19.01.2023 21:51
TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç sürecin nasıl işleyeceğini açıklarken masadaki referandum ihtimalinin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...
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