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Türkiye neden beşik gibi sallanıyor? Hangi illerde büyük deprem bekleniyor? Olası Marmara depremi tetiklenir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 12:11
Tokat’ta perşembe akşamı saat 18.11’de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Tokat ve Yozgat’taki bazı binalarda hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı ancak vatandaşlar gece boyunca evlerine giremedi. İzmir’de de 4,5 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Türkiye'nin fay hatlarında hareketlilik mi var? Hangi illerde büyük deprem bekleniyor? Olası İstanbul depremi yakın mı? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.
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