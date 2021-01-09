Yabancı medya hangi amaçla Türkiye'de? Hedef gazetecilik mi casusluk mu? İşte yanıtı

Üçüncüsü ise Körfez sermayesinin oluşturduğu ve her fırsatta BAE ve Suudi Arabistan güzellemesi yapan medya kuruluşları...

dikkatle incelendiğinde bu yayın organları, Türkiye'yi kötüleyip Suudi Arabistan ve BAE övgüleri dizerek, Türkiye üzerinde kötü bir imaj oluşturmaya çalışıyor...

Bugün Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel, başta AB olmak üzere Batı dünyası tarafından ciddi bir tehdit olarak görülüyor...

Türkiye'nin dışarıya bağımlılığının azalması ve kendi coğrafyasında daha toparlayıcı bir rol oynaması, Batı'yı ve operasyonel medya organlarını daha da hırslandırıyor... Özellikle son yıllarda gözle görülür şekilde artış yaşayan, yabancı medyanın Türkiye'deki doğrudan Türkçe olarak yayın yapan kuruluşları buna en büyük örnek... BBC Türkçe, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve The Independent gibi kuruluşlar ilk akla gelenler....

Haber ve yorumlar pek çok kez temenni gölgesine gizlenmeye çalışsa da onlara göre Türkiye'de özellikle son yıllarda yapılan hiçbir siyasi reform ve gelişme kayda değer olmuyor...

Yayın gerekçesi olarak sürekli olarak "basın özgürlüğü, özgür medya, halkın haber alma özgürlüğü" gibi kavramlar kullanılıyor...

Ancak bu güçlerin "halkın haber alma özgürlüğü" adı altında aslında emperyalist güçlerin yalan üretim merkezi olarak çalıştığını bilmek gerekiyor...