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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP medyasına övgüler

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Giriş: 11.01.2021 09:15
Güncelleme:11.01.2021 09:43
10 Ocak çalışan gazeteciler gününde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın özgürlüğü konusunda yine kendisi ile çelişen açıklamalara imza attı. CHP'ye yakın medya kuruluşlarından övgü ile söz eden Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını 2020'nin felaketleri arasında gösteren Sözcü Gazetesi'ne sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler de vardı.

10 Ocak çalışan gazeteciler gününde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın özgürlüğü konusunda yine kendisi ile çelişen açıklamalara imza attı. CHP'ye yakın medya kuruluşlarından övgü ile söz eden Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını 2020'nin felaketleri arasında gösteren Sözcü Gazetesi'ne sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler de vardı.

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