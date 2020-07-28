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Türkiye İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşk skandalını konuşuyor! Meral Akşener konuya neden sessiz?

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Giriş: 28.07.2020 14:42
Güncelleme:28.07.2020 14:57
Son dakika haberi... İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün yasak aşk skandalına karıştığı iddiası tüm Türkiye’nin gündeminde ama İyi Parti’nin değil. Partisinin grup toplantısında konuya değinmeyen Meral Akşener çıkışta da soru almadı.

İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşk skandalına karıştığı iddiası tüm Türkiye'nin gündeminde ama İYİ Parti'nin değil. Partisinin grup toplantısında konuya değinmeyen Meral Akşener çıkışta da soru almadı.

KONUYA DEĞİNMEDEN ERKEKLERE SESLENDİ

Çatısı altındaki sorunları yok sayan Akşener, grup toplantısında kadına şiddeti gündeme getirirken Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı'nın adını anmadan erkeklere seslendi.

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