Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri ortaya çıktı

'NİKÂHLARINI BEN KIYDIM'

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise yerel internet sitesi "antalyahaberal.com" a yaptığı açıklamada, Ahmet Tilki'nin disiplin sorunu olduğunu iddia ederek, şüpheli hareketleri üzerine temmuz ayı başlarında yaptırdığı aramada, makam koltuğunun altında ve otomobilinde kendi oturduğu bölümün önünde, internet ortamından satılan amatör iki dinleme cihazı bulduğunu öne sürdü.

10 Temmuz'da iş akdini sonlandırdığı Tilki'nin, eşini de kullanarak kendisine bel altı iftira attığını öne süren Öztürk, "Nikâhlarını ben kıydım. Zaten eşi ilk bir kaç ay sonra kavga etmişler ve ayrılmışlar" dedi.