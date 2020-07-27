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Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı! Kıydığı ilk nikahtaki damadı makam şoförü yapıp eşiyle...

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Giriş: 27.07.2020 10:36
İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, kıydığı ilk nikâhtaki damat Ahmet Tilki'yi makam şoförü yapıp eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadı. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi. Sümeyra Tilki ise Sümeyra Ballı adıyla açtığı Facebook hesabından durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteleyerek, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Tilki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü..

İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, kıydığı ilk nikâhtaki damat Ahmet Tilki'yi makam şoförü yapıp eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadı. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi. Sümeyra Tilki ise Sümeyra Ballı adıyla açtığı Facebook hesabından durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteleyerek, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Tilki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü..

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürkün yasak aşkı Antalyayı sarstı! ELMALI BELEDİYE BAŞKANI HALİL ÖZTÜRK'ÜN YASAK AŞKI ANTALYA'YI SARSTI!

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