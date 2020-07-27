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Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

İYİ Partili Başkanı , kıydığı ilk nikâhtaki damadı makam şoförü yapıp eşiyle yasak aşk yaşadı. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Antalya, Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşi ile yaşadığı gizli aşkla çalkalanıyor...

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Skandal olay, şöyle meydana geldi: Elmalı'da yaşayan Ahmet Tilki (38), geçen yıl eşinden boşanmış olan bir çocuk annesi Sümeyra Ballı (31) ile evlilik kararı aldı. Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikâhını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI
Başkan Öztürk, ilk nikâhı olan töreni, belediyenin sosyal medya hesabından da paylaşarak, mutluluklar diledi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Belediyenin sosyal medya hesabından da, "Birlikte bir ömür diyerek yola çıkan Sümeyra ve Ahmet Tilki çiftinin nikâhını kıyan Belediye Başkanımız, genç çiftimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Öztürk, bir süre sonra ise Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı. Bu arada Ahmet Tilki, eşinin telefonunda Başkan Öztürk ile yazıştıklarını, gördü. Bunun üzerine geçen 20 Temmuz'da noter aracılığı ile işinden istifa etti.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Dilekçesinde eşi ile Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konum (adreste) buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Ahmet Tilki, ihtarnameyi de sosyal medya hesabından, "Ben namus ve şerefini parayla satacak kadar şerefsiz değilim" diye paylaştı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Sümeyra Tilki ise Sümeyra Ballı adıyla açtığı Facebook hesabından durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteleyerek, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Tilki'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

ŞEHİR DIŞINA GÖNDERMİŞLER
SABAH Gazetesi Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'a konuşan Ahmet Tilki, şunları söyledi: "Eşinden boşanıp İstanbul'dan dönen Sümeyra ile tanışıp evlenmeye karar verdik. Nikâhımızı da Başkan Halil Öztürk kıydı. Hayatım bu noktadan itibaren değişti. Başkan bir süre sonra beni işe alıp makam şoförü yaptı. Her şey yolunda giderken o telefon kayıtlarını gördüm ve neye uğradığımı şaşırdım. Hatta bir keresinde beni ilçe dışına göreve gönderip eşimle buluşma planları yaptıklarını tespit ettim. Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Ben bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

Halil Öztürk'ün WhatsApp konuşmaları dava dosyasına girdi.

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