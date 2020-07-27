Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Antalya'yı sarstı!

ŞEHİR DIŞINA GÖNDERMİŞLER

SABAH Gazetesi Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'a konuşan Ahmet Tilki, şunları söyledi: "Eşinden boşanıp İstanbul'dan dönen Sümeyra ile tanışıp evlenmeye karar verdik. Nikâhımızı da Başkan Halil Öztürk kıydı. Hayatım bu noktadan itibaren değişti. Başkan bir süre sonra beni işe alıp makam şoförü yaptı. Her şey yolunda giderken o telefon kayıtlarını gördüm ve neye uğradığımı şaşırdım. Hatta bir keresinde beni ilçe dışına göreve gönderip eşimle buluşma planları yaptıklarını tespit ettim. Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Ben bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."