İstanbul'da pilavcıya kurşun yağdırdı! 23 emniyet kaydı bulunan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda, açılışına 2 gün kalan pilavcı dükkânına silahla 8 el ateş açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından polis, 23 emniyet kaydı bulunan Müslüm Ü.'yü olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı. İş yerinin önceki sahibiyle husumetli olduğu öğrenilen şüpheli, ifadesinde psikolojik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek hastaneye yatırılmak istediğini söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Doğukan HavuzEditör
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