Antalya'yı sarsan olayda flaş gelişme! O eş konuştu

"AKLIMA GELECEK EN SON ŞEYDİ"

Yaşananlarla ilgili konuşan Ahmet Tilki, eşi Sümeyra Tilki ile Ekim 2018 gibi tanıştıklarını söyledi. Ahmet Tilki, "Hem sosyal medyadan hem de ilçenin küçük olmasından dolayı birbirimizle tanışma fırsatımız oldu. Tanıştıktan sonra 10 Şubat 2019'da nişanlandık. Nisanda da evlendik" dedi. Tilki, yaşanan durumun aklına en son gelecek şey olduğunu söyledi. Tilki, "Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Zor bir durum. Eşimin telefonunda böyle bir şey yakalamak aklıma gelecek en son şeydi. Sabah uyandığımda böyle şeyler görmek, beni yıprattı. Olay 3 Haziran'dan beri devam ediyor. Başkan Halil Öztürk benden her zaman kaçıyordu, konuşmaya yanaşmıyordu" diye konuştu.