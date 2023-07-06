Türkiye İsveç’e NATO vizesi verecek mi?

İsveç Türkiye'ye NATO'ya üyelik için hangi taahhütlerde bulundu? Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Küçük A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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