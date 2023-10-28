Türkiye İsrail'e "one minute" diyecek! AK Parti bugün İstanbul'da Büyük Filistin mitingi düzenliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'ta yaptığı "one miunit" çıkışı tarihe damgasını vurmuştu. Türkiye bugün bir kez daha İsrail'e "one minute" diyecek. AKk Parti'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği Büyük Filistin Mitingi'nde, yüz binler bir araya gelecek. Mitinge, Başkan Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN