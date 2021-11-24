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Türkiye ile BAE arasında kritik anlaşmalar! Başkan Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ı kabul etti

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Giriş: 24.11.2021 18:15
Güncelleme:24.11.2021 18:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan-BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki görüşme sona erdi. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmaları imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki görüşme sona erdi.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmaları imzalandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMALAR

Başkan Erdoğan ve Zayed arasında gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik yatırımlar gündemde yer aldı.

Başkan Erdoğan ve Al Nahyan huzurunda Türkiye'ye doğduran yatırımları kapsayan kritik anlaşmalara imzalar atıldı.


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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

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