"Türkiye için değişim başlıyor" Bakan Albayrak duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri ve Nevşehir’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İki ilde de yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Albayrak, ilgiyi karşılıksız bırakmayarak sosyal medya hesabından #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle paylaştığı video kliple teşekkür etti. İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o video klip...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUNDU

Kayseri ve Nevşehir ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.

TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI

Bakan Albayrak, Kayseri ve Nevşehir halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Albayrak, twitter hesabından Kayseri ve Nevşehir ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video klibi "#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle paylaştı.