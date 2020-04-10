- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türkiye için 12 Nisan neden önemli? Uzmanlar A Haber'de açıkladı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Birçok tedbirler alınmasına rağmen araştırmalar, göre virüsün yüzde 60’ı, İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldığı yönünde. 31 şehire giriş çıkış yasağının başlama tarihinden itibaren koronanın kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü sona eriyor. Peki gerileme görülmezse büyükşehirlerde önlemler artacak mı? Her şehre farklı izolasyon uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Kaya detayları aktardı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.