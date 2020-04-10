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10.04.2020

Türkiye için 12 Nisan neden önemli? Uzmanlar A Haber'de açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Birçok tedbirler alınmasına rağmen araştırmalar, göre virüsün yüzde 60’ı, İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldığı yönünde. 31 şehire giriş çıkış yasağının başlama tarihinden itibaren koronanın kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü sona eriyor. Peki gerileme görülmezse büyükşehirlerde önlemler artacak mı? Her şehre farklı izolasyon uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Kaya detayları aktardı...

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