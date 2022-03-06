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Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar hayatını kaybetti | Batuhan Yaşar kimdir?

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Giriş: 06.03.2022 00:39
Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'dan acı haber geldi. Yaşar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başlayan Yaşar, 1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğmuştu.
Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar hayatını kaybetti
Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar hayatını kaybetti
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