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Türkiye Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Beyrut'taki patlama hakkında flaş açıklama

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Giriş: 04.08.2020 23:32
Güncelleme:04.08.2020 23:40
Türkiye Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılarak Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çakıl, “Patlamada 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı” dedi ve detayları paylaştı.
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