Türkiye ABD’li STK’ların hedefinde

ABD’li STK’lar kimleri fonluyor? Yerel medya finansal ve fikri açıdan nasıl destekleniyor? Kamuoyu ve seçmenin siyasi tercihi nasıl yönlendiriliyor? Bu soruların cevaplarını Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran canlı yayınımızda verdi.