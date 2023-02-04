04 Şubat 2023, Cumartesi
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Türkiye ABD'li STK'ların hedefinde
ABD’li STK’lar kimleri fonluyor? Yerel medya finansal ve fikri açıdan nasıl destekleniyor? Kamuoyu ve seçmenin siyasi tercihi nasıl yönlendiriliyor? Bu soruların cevaplarını Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran canlı yayınımızda verdi.