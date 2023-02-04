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Türkiye ABD'li STK'ların hedefinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 18:29
ABD’li STK’lar kimleri fonluyor? Yerel medya finansal ve fikri açıdan nasıl destekleniyor? Kamuoyu ve seçmenin siyasi tercihi nasıl yönlendiriliyor? Bu soruların cevaplarını Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran canlı yayınımızda verdi.
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