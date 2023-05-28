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Türkiye 2. tur için sandık başında! Yurt dışı oylar 17.00’de sayılmaya başlayacak

A Haber
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Giriş: 28.05.2023 13:51
Ve yurt dışı oylar. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan son oylar da Türkiye'ye getirildi. 73 ülkede 3 bin 455 sandıkta 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı. Gümrüklerde oy verme işlemi saat 17'ye kadar devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara ATO Congresium aktardı.
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