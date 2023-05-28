Türkiye 2. tur için sandık başında! Yurt dışı oylar 17.00’de sayılmaya başlayacak

Ve yurt dışı oylar. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan son oylar da Türkiye'ye getirildi. 73 ülkede 3 bin 455 sandıkta 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı. Gümrüklerde oy verme işlemi saat 17'ye kadar devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara ATO Congresium aktardı.

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