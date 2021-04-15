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Türk üssü neden hedef alındı? Uzman isim perde arkasını A Haber'de anlattı
Kuzey Irak'ta Erbil havalimanı ve Türk askerlerinin bulunduğu Başika Üs Bölgesi'ne roketli saldırı düzenlendi. Kritik üsse yapılan roketli saldırının perde arkası ne? Irak'ın kuzeyindeki Türk üssü neden hedef alındı? Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.