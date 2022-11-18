Türk toplumunun yüzde 80'ine hırsız dedi! Vatandaşa aptal diyen Cihan Kolivar'ın o görüntüleri ortaya çıktı...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ekmeği aptal toplumların temel maddesi olarak tanımlayarak Türk milletine de hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Kolivar'ın akşam saatlerinde tahliye kararının ardından yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Katıldığı bir canlı yayında yine Türk Milleti'ni hedef alan Kolivar, toplumun yüzde 80'inin hırsız olduğunu söyledi. Ayrıca küçük esnafa da nefret kusan Kolivar "Küçük esnafa kasaba, manava, bakkala, fırıncıya sorsan çok dürüstler dimi?" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...