18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk toplumunun yüzde 80'ine hırsız dedi! Vatandaşa aptal diyen Cihan Kolivar'ın o görüntüleri ortaya çıktı...

Türk toplumunun yüzde 80'ine hırsız dedi! Vatandaşa aptal diyen Cihan Kolivar'ın o görüntüleri ortaya çıktı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2022 01:01
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ekmeği aptal toplumların temel maddesi olarak tanımlayarak Türk milletine de hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Kolivar'ın akşam saatlerinde tahliye kararının ardından yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Katıldığı bir canlı yayında yine Türk Milleti'ni hedef alan Kolivar, toplumun yüzde 80'inin hırsız olduğunu söyledi. Ayrıca küçük esnafa da nefret kusan Kolivar "Küçük esnafa kasaba, manava, bakkala, fırıncıya sorsan çok dürüstler dimi?" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...
Türk toplumunun yüzde 80’ine hırsız dedi!
Türk toplumunun yüzde 80'ine hırsız dedi!
Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen: Suça ortak olmak istemedi
Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen: Suça ortak olmak istemedi
Fondaş Ruşen Çakır’dan bomba iddia
Fondaş Ruşen Çakır'dan bomba iddia
Seçimlere damga vuracak ayrım!
Seçimlere damga vuracak ayrım!
Süre 1 yıl uzatılabilir
"Süre 1 yıl uzatılabilir"
Vekilliğinin düşürülmesine karar verildi
Vekilliğinin düşürülmesine karar verildi
İadesine karar verildi
İadesine karar verildi
Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü
İSKİ aralık ayında 756 adet araç kiralayacak
İSKİ aralık ayında 756 adet araç kiralayacak
Atina’da Bozdoğan paniği
Atina'da Bozdoğan paniği
3 vekil hakkında hazırlanan fezleke
3 vekil hakkında hazırlanan fezleke
Daha Fazla Video Göster