Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Özellikle dış basında TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını içeren haberler devam ediyor. Güvenlik birimleri TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafları, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları analiz etti.

TSK'nın elinde kimyasal silah bulunmadığı açıklamaları resmi olarak bakan Hulusi Akar tarafından ve MSB resmi hesaplarından yapılmasına rağmen terör örgütü son günlerde bir çocuğun üzerinden kirli ve kara propagandayı yürütüyor.

Yabancı basın da hiçbir dayanağı olmadığı halde bu yalan haberleri sayfalarına taşıdığı belirlendi.

"KİMYASAL SALDIRNIN EN UFAK BİR BELİRTİSİ YOK"

Hürriyet'in haberine göre Terör örgütünün yaydığı asılsız video ve resimler KBRN uzmanları tarafından incelendi ve şu sonuç çıktı: "Kimyasal saldırnın en ufak bir belirtisi yok.

Konvansiyel saldırıyla da hiç bir alakası yok. Çocuğun üzerindeki petrol-naylon ağırlıklı kazak-tişört alev almış Çocuğun sadece tişörtün değdiği yerlerde ikinci derece yanık var.

Yüzünde gözlerinde saçlarında hiçbir şey yok. Bel altında da zarar yok.

Üzücü olan en ufak bir araştırmada gerçekleri kendileri de görebilecek bazı dış basın kuruluşlarının bu kara propagandaya bilerek destek vermeleridir. " denildi.