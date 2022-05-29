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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek

AA
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Giriş: 29.05.2022 11:44
Son dakika haberi.. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikata hazırlanıyor. Katılımcı sayısı bakımından şimdiye kadarki en geniş kapsamlı Efes tatbikatı olacak faaliyette, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.
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