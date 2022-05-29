29 Mayıs 2022, Pazar
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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek
Son dakika haberi.. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikata hazırlanıyor. Katılımcı sayısı bakımından şimdiye kadarki en geniş kapsamlı Efes tatbikatı olacak faaliyette, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.