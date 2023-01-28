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Türk Resminin Panoraması sergisi! Özel koleksiyon belgeleri sergileniyor

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 16:46
Başakşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Resminin Panoraması sergisini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu değerlendirdi.
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