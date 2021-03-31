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Türk Konseyi Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Ramazan'dan sonra ziyaret edeceğim

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Giriş: 31.03.2021 15:20
Güncelleme:31.03.2021 15:43
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Hocalı Katliamı'nı bir kenara koyamayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Tüm imkanlarımızla Azerbaycan halkının yanındayız" dedi. Öte yandan Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğini de açıklayan Erdoğan, "Hocalı Katliamı'nı bir kenara koyamayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gönlümüzden geçen kardeşlerimi yüz yüze görmekti. Koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Türk Konseyi, birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi gibi işbirliği yapılarının önemini daha da arttırıyor.
Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu bu süreçte 6 kez toplandı, bilim adamlarımız Aşı Çalıştayı'nda bir araya geldi.

"RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA ŞUŞA'YI ZİYARET EDECEĞİM"
Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuştur. Kolay değil. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. 1918'de Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız.

Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım. Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir.

Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz.

Başka ülkelerde konseyimizle işbirliği yapmak isteğini dile getiriyor. 3. ülkelerle işbirliğine dair kategorileri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerekiyor.

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