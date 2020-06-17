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Türk heyetten Libya’ya kritik ziyaret! Trablus zirvesinde neler konuşuldu? Masada hangi başlıklar vardı? Uzman isimler değerlendirdi |Video

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Giriş: 17.06.2020 17:44
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu. Trablus zirvesinde neler konuşuldu? Masada hangi başlıklar vardı? SETA Güvenlik Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu. Trablus zirvesinde neler konuşuldu? Masada hangi başlıklar vardı? SETA Güvenlik Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libyada SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE MİT BAŞKANI HAKAN FİDAN LİBYA'DA
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libyada | Video SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE MİT BAŞKANI HAKAN FİDAN LİBYA'DA | VİDEO

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