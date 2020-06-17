Türk heyetten Libya’ya kritik ziyaret! Trablus zirvesinde neler konuşuldu? Masada hangi başlıklar vardı? Uzman isimler değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu. Trablus zirvesinde neler konuşuldu? Masada hangi başlıklar vardı? SETA Güvenlik Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu. Trablus zirvesinde neler konuşuldu? Masada hangi başlıklar vardı? SETA Güvenlik Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.