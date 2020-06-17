Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu.



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