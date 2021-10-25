25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: Bu geri adım beklenen bir şeydi

Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: Bu geri adım beklenen bir şeydi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2021 17:24
Güncelleme:25.10.2021 17:46
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçinin Kavala çağrısına sert tepki göstermesi sonrası başta ABD olmak üzere ilgili ülkelerden geri adım geldi. Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri son dakika gelişmesini A Haber ekranlarında değerlendirdi. Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri'nin açıklamaları şu şekilde: ABD'de Türkiye'nin bu büyükelçileri sınır dışı etmeye hazırlandığına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Bu geri adım benim açımdan beklenen bir şey. Trump'ın danışmanı ile bir görüşmem oldu. Orada Türkiye'nin göz ardı edilemez bir ülke olduğunun altını çizmişti. Büyükelçiler tarafından yapılan bu skandal açıklama aslında çok düşünülmeden yapılmış bir açıklama. Zaman geçtikçe Türkiye'nin bu tarz açıklamalarla yola getirilemeyeceğini anlamış oldular. ABD'nin bu açıklamayı ilk olarak yapması ABD'nin Türkiye'yi vazgeçilmez olarak gördüğünü ispat etti. Böylece Türkiye dünya içerisindeki yerinin önemine varması gerekir.
Türkiye artık başka bir boyuta geldi
"Türkiye artık başka bir boyuta geldi"
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ABD’nin geri adımını değerlendirdi
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ABD'nin geri adımını değerlendirdi
Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: Bu geri adım beklenen bir şeydi
Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: Bu geri adım beklenen bir şeydi
Büyükelçilerden geri adım!
Büyükelçilerden geri adım!
Büyükelçiliklerden geri adım!
Büyükelçiliklerden geri adım!
Meclis’te tezkere mesaisi!
Meclis’te tezkere mesaisi!
Kritik Kabine toplantısı başladı
Kritik Kabine toplantısı başladı
ABD Kavala konusunda geri adım attı!
ABD Kavala konusunda geri adım attı!
3 bin yıllık mağarada çirkin görüntü!
3 bin yıllık mağarada çirkin görüntü!
Yargıtay’dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi!
Yargıtay'dan 10 büyükelçiye "Kavala" tepkisi!
Kritik görüşme son erdi!
Kritik görüşme son erdi!
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Daha Fazla Video Göster