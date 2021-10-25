Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: Bu geri adım beklenen bir şeydi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçinin Kavala çağrısına sert tepki göstermesi sonrası başta ABD olmak üzere ilgili ülkelerden geri adım geldi. Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri son dakika gelişmesini A Haber ekranlarında değerlendirdi. Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri'nin açıklamaları şu şekilde: ABD'de Türkiye'nin bu büyükelçileri sınır dışı etmeye hazırlandığına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Bu geri adım benim açımdan beklenen bir şey. Trump'ın danışmanı ile bir görüşmem oldu. Orada Türkiye'nin göz ardı edilemez bir ülke olduğunun altını çizmişti. Büyükelçiler tarafından yapılan bu skandal açıklama aslında çok düşünülmeden yapılmış bir açıklama. Zaman geçtikçe Türkiye'nin bu tarz açıklamalarla yola getirilemeyeceğini anlamış oldular. ABD'nin bu açıklamayı ilk olarak yapması ABD'nin Türkiye'yi vazgeçilmez olarak gördüğünü ispat etti. Böylece Türkiye dünya içerisindeki yerinin önemine varması gerekir.