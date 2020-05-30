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Türk F-16'ları Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu |Video
Son dakika haberine göre; Türk F-16'ları Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi.
Düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.
Kaynak: AA